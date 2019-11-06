Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря

Модернизированная боевая машина пехоты БМП-2М завершит государственные испытания до 1 декабря нынешнего года. Машина оснащена боевым модулем "Бережок".

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. В настоящее время БМП-2М проходит госиспытания. В результате глубокой модернизации машина получила новый боевой модуль с системой управления огнем, новый прицел командира и наводчика, автоматический гранатомет и противотанковый комплекс. На вооружении БМП-2М теперь будут находиться две пусковые установки управляемых противотанковых ракет "Корнет".

БМП-2М - гусеничная боевая машина пехоты. Она предназначена для транспортировки военнослужащих, повышения их мобильности и защищенности. "Бережок" - обитаемый двухместный модуль, который повышает боевые возможности боевой машины пехоты, предположительно, в четыре раза. В боевом модуле установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. Он объединяет визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты.

Светлана Цыганкова