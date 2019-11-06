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Российская газета

Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря

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Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Модернизированная боевая машина пехоты БМП-2М завершит государственные испытания до 1 декабря нынешнего года. Машина оснащена боевым модулем "Бережок".

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. В настоящее время БМП-2М проходит госиспытания. В результате глубокой модернизации машина получила новый боевой модуль с системой управления огнем, новый прицел командира и наводчика, автоматический гранатомет и противотанковый комплекс. На вооружении БМП-2М теперь будут находиться две пусковые установки управляемых противотанковых ракет "Корнет".

БМП-2М - гусеничная боевая машина пехоты. Она предназначена для транспортировки военнослужащих, повышения их мобильности и защищенности. "Бережок" - обитаемый двухместный модуль, который повышает боевые возможности боевой машины пехоты, предположительно, в четыре раза. В боевом модуле установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. Он объединяет визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Корнет
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3 комментария
№1
06.11.2019 05:35
Накидки ей ещё не хватает или хотя бы штатной качественной маскировочной сети со специальной пропиткой.
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№2
06.11.2019 13:49
Защищённости ей не хватает, особенно с бортов. Да и от РПГ нет совсем ничего.
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№3
06.11.2019 14:54
Цитата, Враг сообщ. №2
Да и от РПГ нет совсем ничего.
Давно ест ДЗ,вопрос что штатно она ей не комплектуется.Да и поможет только от старых.И будет одеваться в нее,когда "петух клюнет".А вот крепления для дополнительных броневых листов можно было бы сообразить.
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