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Интерфакс-АВН

Объединение трудовых коллективов КБХА и ВМЗ завершено в рамках создания Воронежского центра ракетного двигателестроения

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Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА)
Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА)
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) и Воронежского механического завода (ВМЗ) начали работать в рамках единой оргструктуры, сообщает АО "НПО Энергомаш".

"Коллективы двух воронежских предприятий - Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода - с 1 ноября текущего года приступили к работе в рамках единой организационной структуры и единого штатного расписания", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по состоянию на начало ноября свыше четырех тысяч сотрудников ВМЗ переведены на соответствующие должности в КБХА.

Небольшое количество работников ВМЗ, находящихся в декретных отпусках, на длительном лечении, либо отсутствующих на рабочих местах по другим объективным причинам, будут переведены в структуру объединенного предприятия в порядке, установленном действующим законодательством, отмечают на предприятии.

"Роскосмос" внутри своей структуры создает холдинг ракетного двигателестроения. В состав этого холдинга, помимо КБХА и ВМЗ, как сообщалось, войдут ПАО "Протон-ПМ" (Пермский край), АО "НИИМаш" (Свердловская область), АО "КБХМ" (Московская область) и АО "ОКБ "Факел" (Калининградская область). Ожидается, что организационно-юридические мероприятия пройдут в три этапа и завершатся во втором квартале 2020 года. Управляющей компанией для создаваемой структуры станет АО "НПО Энергомаш".

Генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов заявил об объединении "двух ключевых предприятий" создаваемого Воронежского центра ракетного двигателестроения.

"В следующем году совместно с Фондом развития промышленности и Объединенной ракетно-космической корпорацией планируется реализовать инвестиционный проект техперевооружения производства гражданской продукции. Это позволит к 2025 году увеличить объем ее выпуска на 50%", - заявил Арбузов, слова которого приводит пресс-служба "Энергомаша".

Он отметил, что в ближайшем будущем на объединенных предприятиях будет проводиться реконструкция и техническое перевооружению производства жидкостных ракетных двигателей.

"В том числе будет создан центр компетенций по литейному и инструментальному производствам, а также специализированное производство титановых шаробаллонов", - сказал Арбузов.

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Страны
Россия
Компании
ВМЗ
КБХА
КБХМ Исаева
Протон-ПМ
Роскосмос
Факел МКБ
Проекты
2020-й год
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