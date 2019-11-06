Российские "Ураны" оказались на корветах южнокорейской постройки

У южнокорейского корвета сложилась непростая судьба: после службы на благо своей родины он оказался во Вьетнаме, где был перепрофилирован в ударный вымпел благодаря установке российского оружия.

Изначальный вид корабля на службе в ВМФ Вьетнама Источник изображения: BaoDatViet

В Сеть выложены фотографии, запечатлевшие корабль под номером "20", с пусковой установкой КТ-184, которая используется для ведения огня крылатыми противокорабельными ракетами Х-35 "Уран-Э".

В настоящее время в составе ВМФ Вьетнама находятся два корабля типа Pohang, которые классифицировались как "охотники за субмаринами". Конструкция данных кораблей открыта для внесения изменений, что и было использовано. По всей видимости, аналогичная модернизация ожидает и второго представителя данного типа. Как отмечает BaoDatViet, это позволяет превратить "Поханг" в "многофункциональный корабль, имеющий грозную силу".

Однако, со слов издания, вымпелам, оснащенным комплексом "Уран", требуется РЛС "Гарпун-Бал" - основной радар управления огнем. Ввиду его отсутствия "Похангам" придётся получать целеуказание от других кораблей.

Дополнительно к зенитным ракетам, переносным "Иглам", средствам корабельной защиты [артиллерия] и охоты за подводными лодками у "Поханга", принадлежащего вьетнамскому народу, появилось новое мощное оружие, которое поможет поднять его на непревзойденный уровень

- пишет BaoDatViet.