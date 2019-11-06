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Деловая газета "Взгляд"

Российская оружейная компания объяснила выявленное Арменией "преступное деяние"

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Президент ООО "Промтехнология" Светлана Николаева (супруга российского олигарха Константина Николаева) с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном на стенде ORSIS на Второй Международной выставки вооружений и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" в Ер
Президент ООО "Промтехнология" Светлана Николаева (супруга российского олигарха Константина Николаева) с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном на стенде ORSIS на Второй Международной выставки вооружений и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" в Ереване, 03.04.2018.
Источник изображения: пресс-служба президента Армении Сержа Саргсяна

Оружейная компания ORSIS пояснила, как было выявлено связанное с организацией "преступное деяние", о котором упомянул министр обороны Армении Давид Тоноян.

Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что в деле, связанном с российской компанией ORSIS, было совершено "преступное деяние", подробности которого должно выяснить следствие. При этом он утвердительно ответил на вопрос, существует ли экспертное заключение о том, что "компания пыталась наладить поставки охотничьего оснащения вместо военного".

В ORSIS в ответ заявили, что "спекуляции относительно назначения изделий совершенно безосновательны", подчеркнув, что "подобные вопросы решаются путем испытаний и соответствия ТТХ требуемым, а не ссылками на экспертов, чьи знания вызывают вопросы".

В компании подчеркнули, что их продукция неоднократно проходила успешные испытания в Армении. В последний раз они были проведены в декабре 2018 года, где изделия показали себя с наилучшей стороны, передает РИА "Новости".

Говоря о "преступном деянии", которое упомянул Тоноян, в ORSIS подчеркнули, что оно было выявлено по факту обращения юриста, представляющего интересы компании, в следственный комитет Армении. "Это было сделано в силу того, что с нас безосновательно требуют выплату по банковской гарантии, а министерство обороны (Армении) игнорирует официальные запросы с просьбой о встрече для выяснения обстоятельств случившегося", – пояснили в ORSIS.

Ранее производитель снайперских винтовок ORSIS сообщил, что минобороны Армении пыталось неофициально урегулировать ситуацию со срывом тендера на поставку российского оружия.

Напомним, в мае 2019 года минобороны Армении объявило тендер на поставку военной техники и только российская компания ORSIS смогла удовлетворить квалификационные требования конкурса, однако тендер неожиданно закрыли. После срыва тендера было возбуждено уголовное дело по статье 376 уголовного кодекса Армении ("Халатное отношение к службе"). Дело ведет главное военное следственное управление по расследованию особо важных дел СК Армении.

Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства, в котором говорилось, что заявка на участие ORSIS в тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" ВС Армении. Минпромторг также попросил Тонояна разобраться в данной ситуации.



Алина Назарова

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Страны
Армения
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Промтехнологии ГК
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