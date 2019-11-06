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ЦАМТО

В РВСН продолжается поставка "МИОМ" и "Листвы" для ПГРК "Ярс"

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15М69
Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69.
Источник изображения: http://www.autocatalogue.ru/

ЦАМТО, 5 ноября. В РВСН продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования, среди которых – машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва" и машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

За последние пять лет в перевооружаемые соединения РВСН поступили более 30 машин инженерного обеспечения и маскировки, а также дистанционного разминирования. Только за последние два года стратегические ракетчики получили 10 таких машин. Темпы поставок перспективных образцов инженерного вооружения в 2020 году сохранятся на том же уровне, что и в этом году.

Данная техника поступает во все соединения ПГРК, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс".

МДР создавалась для повышения живучести и защищенности агрегатов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях, для разминирования участков маршрутов движения колонн техники от дистанционных управляемых минных полей, радиоуправляемых мин и фугасов.

В войсковых условиях была проведена проверка боевой эффективности МДР "Листва" на уничтожение (обезвреживание) минно-взрывных устройств (спецсборок инженерных боеприпасов) и первые машины поставлены в Тейковское, Йошкар-Олинское и Новосибирское ракетные соединения.

Машина инженерного обеспечения и маскировки обеспечивает выполнение таких задач как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (расширение). С помощью данной техники производится инженерная разведка маршрутов на наличие минно-взрывных заграждений и разминирование местности, а также скрытия следов заезда агрегатов на полевые позиции, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Листва
РС-24 Ярс
Проекты
2020-й год
ПГРК
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