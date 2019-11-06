В Военно-космической академии прошла конференция о развитии АСУ специального назначения

ЦАМТО, 5 ноября. В Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского прошла ежегодная научно-техническая конференция по вопросам развития и совершенствования автоматизированных систем управления специального назначения.

В мероприятии приняли участие более 200 участников из организаций Минобороны России, промышленности и научно-исследовательских центров, которые занимаются развитием и совершенствованием АСУ военного назначения.

Целью конференции являлся обмен опытом между предприятиями промышленности, а также военными организациями и ВУЗами в области автоматизированных систем управления.

Программа велась по направлениям четырех секций. Темы докладов затрагивали вопросы современных технологий автоматизации обработки и анализа информации, метрологического обеспечения вооружения и другие.

По результатам конференции будет опубликован сборник с полными докладами участников, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.