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ЦАМТО

"Иркут" передал кабину Су-30СМ для создания уникального авиационного тренажера Курской авиабазы ЗВО

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Производство истребителей серии Су-30МК и Су-30СМ
Производство истребителей серии Су-30МК и Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Иркутск, 2015 год.
Источник изображения: Дмитрий Чистопрудов / chistoprudov.livejournal.com

ЦАМТО, 5 ноября. Иркутский авиазавод корпорации "Иркут" передал кабину и оснащение спаренного истребителя Су-30СМ для создания уникального авиационного тренажера Курской авиабазы Западного военного округа.

Первый модернизированный тренажерный комплекс КТС Су-30СМ оперативно-тактической авиации Западного военного округа прошел апробацию и техническую приемку. Он будет использоваться для обучения летчиков и авиационных техников.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

Самолет может применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Продукция
Су-30
Компании
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Минoбороны РФ
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