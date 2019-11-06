США пытаются вытеснить Ми-35М из бангладешских закупок

США пытаются проникнуть на новый для них рынок, вытеснив традиционных игроков. Бангладеш обсуждает с США приобретение широкого спектра вооружений в рамках усилий, направленных на модернизацию вооруженных сил.

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Мы ведем переговоры с Соединенными Штатами о покупке ударных вертолетов, истребителей и ракетных комплексов

- заявил Фарук Хан, председатель комитета по иностранным делам в парламенте страны.

С его слов, винтокрылые машины Apache являются самым современным средством поражения среди аналогов и их закупка "будет хорошим достижением".

Впервые с момента обретения Бангладеш независимости в 1971 году высказано намерение о налаживании ВТС с Вашингтоном. С 1980-х годов традиционным поставщиком военной техники являлся Китай. Имели здесь свою нишу Россия [так, весь парк бронетранспортеров представлен БТР-80 и, в меньшей мере, МТ-ЛБ. – прим. ВО], Великобритания и Южная Корея. В целях экспансии на новый рынок США собираются заключить договоры, упрощающие поставку вооружений в эту страну.

Бангладеш был менее развитым. Мы десятилетиями не покупали американскую военную технику […] Это большой разворот

- заявил отставной генерал Хусейн, местный аналитик по безопасности.

На сегодняшний день в планах Бангладеш на начальном этапе закупок значится приобретение ударных вертолетов Т-129 (Турция) и Ми-35М (РФ). Однако, как отмечает South Asia Monitor, Apache AH-64E имеет превосходство перед всеми конкурентами. Американские вертолёты могут вытеснить российские Ми-35М с рынка Бангладеш, по крайней мере, "увезти за собой" часть контракта. Со слов данного издания, переговоры о поставках планируется провести с американскими чиновниками в конце этого года.

Однако министр иностранных дел страны заявил, что не может подтвердить эти сообщения:

Я не имею никакого представления о таких переговорах.