Свыше 50 ед. техники поступило на вооружение ЦВО в октябре текущего года

ЦАМТО, 5 ноября. Свыше 50 ед. военной техники поступило на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) с начала октября текущего года. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В октябре на вооружение округа поступило более 50 ед. военной техники различной номенклатуры, что позволило увеличить боевой потенциал округа почти на 5 проц. Всего с начала года войска ЦВО получили более 450 ед. техники", – заявил А.Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в октябре в округ поступили модернизированные реактивные системы залпового огня "Град", радиолокационные станции семейства "Небо" на вооружение радиотехнических частей в Самарской и Новосибирской областях, инженерная бригада в Башкирии получила пять комплектов тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 последней модификации. Авторазливочные станции нового поколения АРС-14КМ пополнили парк специальной техники полков радиационной, химической и биологической защиты в Алтайском крае и Самарской области.

Ранее сообщалось о поступлении дивизионного комплекта новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" в зенитную ракетную бригаду 41-й общевойсковой армии ЦВО на Алтае.