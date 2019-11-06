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ЦАМТО

Военные строители завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Карелии

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Су-35С
Поступивший в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа истребитель Су-35С (красный бортовой номер "54", серийный номер 03513), построенный в 2016 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (филиал ПАО "Компания "Сухой") по контракту декабря 2015 года. Бесовец (Карелия), 06.12.2016.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 5 ноября. Первый самолет 1 ноября осуществил посадку на обновленную в ходе масштабной реконструкции взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэродрома Бесовец в Петрозаводске (Республика Карелия).

Накануне специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно завершили реконструкцию искусственного покрытия ВПП, что позволило возобновить регулярные авиарейсы. На период проведения работ авиасообщение с Карелией было прервано.

В ходе реконструкции были выполнены работы по строительству разворотных карманов на концевых участках ВПП с обоих курсов посадки, что позволит принимать воздушные суда любых типов.

Кроме того, военные специалисты выполняют строительство аэровокзального комплекса аэродрома. Планируется, что возведение объектов нового аэровокзала Петрозаводска завершится уже весной 2020 года. К настоящему времени выполнен первый этап проекта – залит фундамент.

Строящийся аэровокзал – это один из самых крупных объектов Федеральной целевой программы по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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