Войти
Известия.ru

СМИ сообщили о сохраняющейся зависимости США от российских РД-180

635
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Соединенные Штаты до сих пор зависят от российских ракетных двигателей РД-180, пишет издание National Interest.

Отмечается, что большинство американцев не подозревают, что ВВС страны запускают в космос важные, с точки зрения национальной безопасности, объекты с помощью ракет, оснащенных российскими двигателями.

Издание напоминает, что к 31 декабря 2022 года ВВС США по закону будут обязаны прекратить пользоваться РД-180.

Вместе с тем предполагается, что США продолжат использовать российские двигатели по крайней мере до 2024 года и даже дольше. Так, в закон могут ввести понятие "альтернативный носитель", если американский не будет готов к 2022 году, а единственной альтернативой являются именно двигатели российского производства.

В начале октября бывший военный стратег Пентагона полковник ВВС в отставке Терри Томпсон назвал использование Штатами российских ракетных двигателей РД-180 для космических миссий одной из главных стратегических ошибок Вашингтона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Похожие новости
21.06.2019
СМИ Китая рассказали о проблемах США из-за отказа от двигателей РФ
12.06.2019
В сто раз мощнее ракетного
15.04.2019
Борисов заявил, что космическая программа США зависит от российских двигателей РД-180
29.11.2018
Владимир Кошлаков: Полет до Марса займет 7-8 месяцев
30.08.2018
КНР просит о помощи: эксперты из РФ протестируют новый ракетный двигатель
17.06.2016
Сбой при запуске ракеты Atlas V произошел из-за изменения в составе топлива
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 15:34
  • 150
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.11 15:20
  • 10
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 06.11 15:16
  • 11
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 06.11 15:16
  • 45
Рогозин заявил, что Роскосмос проводит сокращения "паразитирующего" персонала
  • 06.11 15:12
  • 1
MUTT: мулы XXI века
  • 06.11 14:54
  • 3
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря
  • 06.11 14:49
  • 6
"Краснуха" не даст шансов США на выживание в случае ракетной атаки
  • 06.11 14:24
  • 2
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
  • 06.11 14:24
  • 3
Легким движением руки "Руслан" превращается в "Слона"
  • 06.11 14:08
  • 1
Эксперт: информация со станций Voyager и Voyager 2 будет поступать еще пять лет
  • 06.11 13:59
  • 111
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 06.11 13:15
  • 11
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли
  • 06.11 12:37
  • 115
Машиностроение на грани исчезновения
  • 06.11 11:15
  • 1
Главный калибр, огонь по бюджету
  • 06.11 09:18
  • 2
"Ангара" не вынесет двоих?