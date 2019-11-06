СМИ сообщили о сохраняющейся зависимости США от российских РД-180

Соединенные Штаты до сих пор зависят от российских ракетных двигателей РД-180, пишет издание National Interest.

Отмечается, что большинство американцев не подозревают, что ВВС страны запускают в космос важные, с точки зрения национальной безопасности, объекты с помощью ракет, оснащенных российскими двигателями.

Издание напоминает, что к 31 декабря 2022 года ВВС США по закону будут обязаны прекратить пользоваться РД-180.

Вместе с тем предполагается, что США продолжат использовать российские двигатели по крайней мере до 2024 года и даже дольше. Так, в закон могут ввести понятие "альтернативный носитель", если американский не будет готов к 2022 году, а единственной альтернативой являются именно двигатели российского производства.

В начале октября бывший военный стратег Пентагона полковник ВВС в отставке Терри Томпсон назвал использование Штатами российских ракетных двигателей РД-180 для космических миссий одной из главных стратегических ошибок Вашингтона.