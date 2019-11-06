Китай успешно запустил спутник Beidou-3

Китай осуществил успешный запуск спутника навигационной системы Beidou-3 при помощи ракеты-носителя Long March-3B. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

По его информации, запуск с космодрома Сичан, который находится в Юго-Западном Китае, в провинции Сычуань, был осуществлен в ночь на вторник в 01:43 по местному времени (20:43 мск).

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что китайские спутники Beidou-47 (M19) и Beidou-48 (M20) успешно выведены на орбиту.

Навигационная система Beidou будет работать с другими глобальными спутниковыми навигационными системами, чтобы предоставить более высокую точность, более стабильную работу и более надежные услуги определения местоположения, навигации и синхронизации, отмечается на сайте системы.

К настоящему моменту Китай вывел на орбиту 49 спутников Beidou, из них 24 относятся к системе BDS-3.

Пекин с 2000 года создает собственную глобальную систему навигации. В настоящий момент она работает почти на всей территории Китая и покрывает часть Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2020 году разработчики обещают покрыть всю поверхность Земли.

В ноябре Китай завершил формирование группировки спутников для предоставления навигационных услуг странам инициативы "Один пояс — один путь".