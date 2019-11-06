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Военное обозрение

Истребитель-бомбардировщик ВМС США получил знак за сбитую в Сирии "Сушку"

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Американский F/A-18E Super Hornet, проявивший себя в сирийском небе, попался в объективы фотографов с "боевой раскраской": он получил отличительный знак за поражение вражеской машины.

Источник изображения: https://twitter.com/DuncanMonk/

Под управлением лейтенант-коммандера Майкла Тремела данный самолет с бортовым номером 168917 Modex 302, будучи прикрепленным к авиакрылу USS George Bush, сбил сирийскую "Сушку" - истребитель-бомбардировщик сирийских ВВС Су-22.

Согласно версии американской стороны, уничтожение машины являлось вынужденной мерой. Как указывается, Су-22 в июне 2017 года к югу от Табки атаковал войска "Сирийских демократических сил", дружественных США, и нанес им урон. Нападение осуществлялось в рамках наступления подконтрольных Дамаску сил на позиции противостоящих Башару Асаду боевиков.

В этой связи коалиция, пытаясь не допустить столкновения, обратилась по защищенным каналам связи к российским военным. Однако им не удалось добиться деэскалации. В этих условиях с авианосца был поднят F/A-18E, который и сбил Су-22М4 сирийских ВВС. Пилот самолета, полковник Али Фахд, катапультировался над Джаадином и был эвакуирован военными.

Су-22 является экспортной модификацией советского Су-17, конкретно Су-22М4 – модели Су-17М4, который выпускался в период с 1983 по 1990 годы.

Источник изображения: https://twitter.com/DuncanMonk/

Уничтожение Су-22 истребителем F/A-18E

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Башар Асад
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