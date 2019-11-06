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Военное обозрение

США попросили круизную компанию помочь восстановить авианосцы

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Ввиду того, что восточное побережье США лишилось действующих авианосцев, ВМС страны подтвердили, что они исчерпали все варианты решения проблемы и даже обратились за помощью к Carnival Cruise Line. Данная компания является самым крупным в мире оператором круизных судов по количеству пассажиров. Головной офис расположен в Майами, штат Флорида.

Источник изображения: topwar.ru

На прошлой неделе стало известно, что все шесть авианосцев, базирующихся на восточном побережье США, оказались пришвартованными на военно-морской базе Норфолк, штат Вирджиния, из-за различных причин, начиная от необходимости дозаправки до нужды в проведении капитального ремонта. На западном побережье на причале также находится один корабль данного типа, восстанавливающий свою готовность.

В попытке исправить текущую неблагоприятную ситуацию и предотвратить нагромождение авианосцев на стоянках в будущем, ВМС США решили прибегнуть к сторонней помощи. Как пояснили в компании, военные просили наладить работу верфей в соответствии со стандартами Carnival Cruise Line, то есть сделать ее быстрой и эффективной.

Министерство по делам ВМС должно приложить все усилия, чтобы сохранить и расширить наше конкурентное преимущество

- заявили в ведомстве.

Однако Carnival Cruise Line – это не единственная компания, к которой обратился американский флот. Встречи его представителей проходили с хозяйствующими субъектами из различных секторов экономики. В ходе обсуждения с ними проблемы выслушивались различные точки зрения на поддержание в строю авианосцев, их техническое обслуживание, управление цепочками поставок, администрирование и другие темы.

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Страны
США
Проекты
Авианосец
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