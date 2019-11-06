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Военное обозрение

"У одних - права, у других - обязанности": Турция предложила реформировать ООН

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Власти Турции заявили о том, что Организация Объединённых Наций перестала выполнять свои основные обязательства на международной арене. С таким заявлением в Токио, где проходит встреча председателей законодательных органов стран Большой Двадцатки, выступил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

Источник изображения: сайт парламента Турции

По словам Шентопа, крайне важно осуществить пересмотр тех механизмов и структур международного плана, которые перестали отвечать современным вызовам.

Председатель турецкого парламента отметил, что сегодня ни о каком миропорядке не может идти речи, потому что одни страны "имеют только права", а другие – "только обязанности".

Мустафа Шентоп напомнил, что ранее к реформированию ООН призывал и президент Турции. Эрдоган считает недопустимым тот факт, что крупнейшая международная организация потеряла всякую возможность разрешать международные споры, предотвращать или гасить вооружённые конфликты.

Мустафа Шентоп:

От того, признаем ли мы факт деления стран на те, у кого есть исключительные права, и те, у кого имеются лишь обязанности, зависит конечное достижение целей в сфере устойчивого развития.

При этом Шентоп не уточнил, что именно турецкие власти имеют в виду, когда предлагают реформирование ООН.

Ранее Украина и страны Прибалтики предлагали исключить Россию из состава Совета безопасности ООН. Другие страны предлагали расширить список постоянных членов СБ ООН. Россия в свою очередь предлагала перенести несколько комитетов ООН из США, например, в Европу, чтобы американские власти лишились возможности препятствовать работе комитетов путём невыдачи виз дипломатам.

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