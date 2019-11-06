Китай запустил спутник навигационной системы Beidou-3

В общей сложности Китай вывел на орбиту 49 спутников Beidou

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Китай во вторник осуществил успешный запуск спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-Би" (англоязычное название - Long March-3B - прим. ТАСС). Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, запуск был осуществлен в ночь с понедельника на вторник в 01:43 по местному времени (20:43 понедельника мск) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).

Этот запуск стал 317-м для ракеты-носителя серии "Чанчжэн". К настоящему моменту Китай вывел на орбиту в общей сложности 49 спутников Beidou, из них 24 относятся к системе BDS-3.

В сообщении также отмечается, что космический аппарат стал третьим по счету спутником BDS-3, запущенным на наклонную геосинхронную орбиту.

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации "Бэйдоу", которая к настоящему моменту распространяется почти на всю территорию страны (этап Beidou-1) и покрывает часть Азиатско-Тихоокеанского региона (Beidou-2). В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируют полностью завершить, после чего она покроет всю поверхность Земли (Beidou-3).