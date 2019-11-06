Войти
ТАСС

Китай запустил спутник навигационной системы Beidou-3

690
0
0
Источник изображения: astronomy.net

В общей сложности Китай вывел на орбиту 49 спутников Beidou

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Китай во вторник осуществил успешный запуск спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-Би" (англоязычное название - Long March-3B - прим. ТАСС). Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, запуск был осуществлен в ночь с понедельника на вторник в 01:43 по местному времени (20:43 понедельника мск) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).

Этот запуск стал 317-м для ракеты-носителя серии "Чанчжэн". К настоящему моменту Китай вывел на орбиту в общей сложности 49 спутников Beidou, из них 24 относятся к системе BDS-3.

В сообщении также отмечается, что космический аппарат стал третьим по счету спутником BDS-3, запущенным на наклонную геосинхронную орбиту.

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации "Бэйдоу", которая к настоящему моменту распространяется почти на всю территорию страны (этап Beidou-1) и покрывает часть Азиатско-Тихоокеанского региона (Beidou-2). В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируют полностью завершить, после чего она покроет всю поверхность Земли (Beidou-3).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Проекты
2020-й год
Чанчжэн
Похожие новости
20.11.2018
Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou
21.01.2015
Парк военных и фермеров
21.01.2015
Ил и Юнь – прогнозам вопреки
03.12.2014
Выход из хаоса — часть II
23.06.2010
Великая подводная стена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 16:32
  • 7
"Краснуха" не даст шансов США на выживание в случае ракетной атаки
  • 06.11 15:34
  • 150
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.11 15:20
  • 10
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 06.11 15:16
  • 11
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 06.11 15:16
  • 45
Рогозин заявил, что Роскосмос проводит сокращения "паразитирующего" персонала
  • 06.11 15:12
  • 1
MUTT: мулы XXI века
  • 06.11 14:54
  • 3
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря
  • 06.11 14:24
  • 2
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
  • 06.11 14:24
  • 3
Легким движением руки "Руслан" превращается в "Слона"
  • 06.11 14:08
  • 1
Эксперт: информация со станций Voyager и Voyager 2 будет поступать еще пять лет
  • 06.11 13:59
  • 111
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 06.11 13:15
  • 11
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли
  • 06.11 12:37
  • 115
Машиностроение на грани исчезновения
  • 06.11 11:15
  • 1
Главный калибр, огонь по бюджету
  • 06.11 09:18
  • 2
"Ангара" не вынесет двоих?