"Ангара" не вынесет двоих?

Вопрос, не послать ли нам "Гонца", привел в Самару

В последний день октября стало известно, что Роскосмос расторг двухмиллиардный контракт на производство РН "Ангара-1.2" с Центром им. Хруничева. В первый день ноября Дмитрий Рогозин выступил с заявлением, что запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше тех возможностей, что имеет ракетно-космическая промышленность.

Глава Роскосмоса отметил, что единственный, кто в такой отрасли может не иметь профильного образования, – гендиректор, поскольку должность эта политическая. Попробуем разобраться, как связаны расторжение контракта, запрос в обществе и бэкграунд гендиректора.

“ Продукцию Центра им. Хруничева решено приберечь для тяжелой "Ангары" ”

Уже стало очевидным, что ведомство Дмитрия Рогозина не столько проводит стратегическую линию по развитию отечественной космонавтики, сколько реагирует на те или иные проблемы, которые постоянно ставит жизнь, в том числе и в лице заказчиков, а наиболее весомый из них, ясное дело, – Министерство обороны. У военных же основной приоритет – тяжелая ракета "Ангара-5", назначенная на замену "Протонам", последний запуск которых не за горами. "Ангара-1.2" не что иное, как "боковушки" тяжелой "Ангары-5". Контракт на их производство был заключен в интересах развития орбитальной группировки спутниковой системы связи "Гонец". Но в ее заказчиках военные не значатся, а бить Роскосмос по полной программе будут именно за срыв обязательств перед Министерством обороны. Потому, как предположил независимый эксперт по космическим программам Вадим Лукашевич, скорее всего контракт на производство носителей "Ангара-1.2" был заключен в июле под давлением заказчика – спутники-де произведены и уже приняты на ответственное хранение, пора наконец и запустить. Но когда стало ясно, что выполнение этих обязательств еще дальше отодвинет старт тяжелой "Ангары", Роскосмосу пришлось выбирать между клиентами, точнее – груз какой ответственности можно сбросить с минимальными потерями. В итоге решено отправить "Гонцов" на РН "Союз-2", которые в Самаре производят серийно и достаточно успешно, а продукцию Центра им. Хруничева и входящего в него завода "Полет" в Омске приберечь для реализации тяжелой "Ангары".

Не факт, что это поможет успешно завершить проект. Как отмечает эксперт, при создании первых отечественных ракет-носителей испытания велись регулярно – и у Королева, и у Челомея несколько запусков в год были нормой, именно поэтому мы сейчас имеем надежные "Союзы" и "Протоны". Если же испытания проводить раз в пять лет, как это происходит с "Ангарой", то ожидать создания сопоставимого по надежности носителя придется очень долго. И что интересно – все контракты Роскосмос должен выполнять за вполне реальные деньги, которые под эти заказы получает. Но деньги улетучиваются, "Ангара" никак не хочет вырастать в рабочую лошадь, а руководство ведомства рассуждает о самоощущении страны.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (806) за 5 ноября 2019 года