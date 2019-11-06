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Военно-промышленный курьер

Главный калибр, огонь по бюджету

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Источник изображения: Фото: u-f.ru

Кому выгодна смена стандартов натовских винтовок

Пентагон намерен оснастить стрелковое оружие нового поколения патронами калибра 6,8 миллиметра, которые в перспективе должны заменить основные боеприпасы калибра 5,56х45 миллиметров, распространенные в НАТО.

Главный аргумент "за новый патрон" – возможность пробивать бронежилеты, используемые в российской и китайской армиях, перед которыми нынешние натовские "мелкашки" бессильны.

“ Главный аргумент – возможность пробивать бронежилеты, используемые в российской и китайской армиях ”

Но если американский ВПК и выпускает какое оружие, то главным его качеством должно быть не эффективное применение в бою, а сумасшедшая рентабельность в производстве. В этом отношении переход на новый стандарт основных патронов – золотое дно, сулящее долгие годы выгодных заказов. По сути, как считают эксперты, оснований для паники у американских военных нет: имеющиеся боеприпасы, особенно с современными пулями, успешно справляются с бронежилетами класса защиты 6А на дистанциях до полукилометра. Патрон под калибр 6,8, разумеется, крупнее, а значит, может вместить больше пороха и придать пуле увеличенную начальную скорость. Соответственно возрастет и бронепробиваемость. Но при этом патрон становится тяжелее, то есть количество боеприпасов, которые может нести на себе солдат, уменьшается. Плюс потребуется замена всего стрелкового оружия как находящегося на службе, так и хранящегося в резерве. То же самое относится и к самим патронам – даже в локальных конфликтах их расход исчисляется миллионами, что подразумевает и соответствующее пополнение арсеналов. Так что контракты на разработку и производство нового типа боеприпасов выгодны в первую очередь промышленности, армия эффекта от их внедрения скорее всего не заметит.

Первые образцы оружия под новый патрон в США обещают продемонстрировать уже через пару лет. Американский военный бюджет огромен – и грех этим не воспользоваться.


Армен Мхитарян

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 43 (806) за 5 ноября 2019 года

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Китай
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1 комментарий
№1
06.11.2019 11:15
Цитата, q
как считают эксперты, оснований для паники у американских военных нет: имеющиеся боеприпасы, особенно с современными пулями, успешно справляются с бронежилетами класса защиты 6А на дистанциях до полукилометра.
А как на самом деле? Эксперты могут показать, как пробивается А6 на дальности 500м?
Пока что мы видели, как бронебойно-зажигательная пуля 7,62-мм из СВД не пробивает новый бронежилет Ратника даже на дальности 10м.
+1
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