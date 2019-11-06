Китайский эксперт: Если США так сильны в военном плане, почему не могут победить талибов

В китайских СМИ военный эксперт Ван Сяоцзюнь представил своё мнение относительно положения дел с американской военной мощью. По его словам, США продолжают делать ставку на военную мощь для поддержания собственной гегемонии в мире.

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Ван Сяоцзюнь считает, что американские власти сами себя убедили в том, что США являются единственной сверхдержавой в мире.

Эксперт:

У Соединённых Штатов самое большое число военных баз за рубежом в мире. Они вынуждены содержать огромные зарубежные гарнизоны, что является ключевым фактором при осуществлении глобального развёртывания. Американские военные практически повсюду. Их корабли, включая авианосцы, курсируют во многих морских районах планеты.

По словам Ван Сяоцзюня, если США видят, что та или иная страна серьёзно уступает им в военной мощи, они без промедления могут начать против неё войну. Автор приводит в пример войны в Ираке, Ливии, Сирии.

Ван Сяоцзюнь:

США, начиная эти войны, понимали, что эти страны не смогут нанести им большой ущерб.

Далее военный эксперт отмечает, что, по большому счёту, Соединённые Штаты Америки не так сильны, как того бы хотели. Организовав сотни военных баз по всей планете, США всё чаще сталкиваются с проблемами. В качестве примера приводится Афганистан, где ситуация для США зашла в тупик. Автор отмечает, что Вашингтон, имея огромное военное преимущество над движением "Талибан" (террористическая группировка, запрещённая в России), ничего не могут с ним поделать. Если США так мощны, почему не могут одолеть талибов?

Китайский военный эксперт:

Они тратят десятки миллиардов долларов на эту войну, теряют тысячи убитыми и десятки тысяч ранеными, но не получают никакой гарантии победы. В Афганистане американская военная сила упала в пропасть, из которой так и не может выбраться. Их военная сила в данной ситуации оказалась бесполезной. В Афганистане у Соединённых Штатов не будет победы.

Китайский эксперт при этом не озвучивает мысли о том, что победа над талибами, возможно, и не входит в круг интересов США.