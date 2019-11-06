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Российская газета

ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально

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Источник изображения: Евгений Биятов/ РИА Новости

Компания ORSIS получала от минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку оружия. Об этом рассказал представитель организации.

"Были попытки неофициального обращения в компанию от неких приближенных к минобороны людей. Считаем, что в данном случае это некорректно и недопустимо, диалог должен быть официальный", - цитирует заявление компании ТАСС.

Напомним, из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, РФ направила Армении ноту протеста.

Официальный представитель бренда ORSIS (входит в "Промтехнологии") ранее сообщил, что тендер на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов был сорван по вине армянского военного ведомства. По информации МИД РФ, участие российской оружейной компании было отклонено без каких-либо веских оснований.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
Промтехнологии ГК
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