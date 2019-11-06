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Вестник Мордовии

"Глаз"- русский "Джавелин": попытка номер 0

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В 60-е годы в СССР предпринимались попытки создать противотанковый ракетный комплекс с тепловой головкой самонаведения. То есть, у нас попытались сделать то, что лет через тридцать удалось конструкторам из США с их комплексом "Джавелин".

Правда, размеры изделия были намного больше, чем у существующих в настоящее время на вооружении ракет. Длина достигала полутора метров, а вес почти 44 кг.

Дальность полёта не превышала 1500 м. Даже для первой половины 60-х это было очень мало*.

"Глаз" предусматривался для вооружения перспективных танков. В те годы идея заменить пушки на боевых машинах считалась очень перспективной. Не только в СССР, но и за рубежом.

Были созданы различные варианты такой техники, на легких, средних и тяжелых шасси. Для этих целей использовались как уже существующие машины, так и новые разработки. Но до серийного производства дошел только один ИТ-1 "Дракон" на базе Т-62. Да и они были выпущены сравнительно небольшой партией и прослужили в войсках сравнительно недолго, закончив свой век в качестве учебных машин для подготовки механиков-водителей.

Что же касается "Глаза" , то в 60-е годы создать такой комплекс было практически невыполнимой задачей. Не позволил уровень развития электроники. Даже сейчас, спустя столько лет пока нет такого вооружения на современных танках. Хотя "Джавелины" и другие зарубежные ПТРК третьего поколения планируется устанавливать на БМП и бронетранспортеры.

Дмитрий Лемешко

*А. Карпенко "Ракетные танки"

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Страны
Россия
США
Продукция
Javelin ПТРК
Т-62
Проекты
Военные учения
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