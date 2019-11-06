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Российская газета

На Камчатке истребители МиГ-31 "сбили" крылатые ракеты

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО

На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота перехватили крылатые ракеты условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

Перед каждым экипажем стояла индивидуальная задача. В роли "неприятеля" выступал такой же МиГ-31 истребительной эскадрильи. Он своей скоростью и траекторией имитировал полет крылатой ракеты. Летчики в назначенных районах отыскали, захватили цели, а затем выполнили электронные пуски ракет. Объективный контроль показал, что цели поражены.

Особенностью тренировки стало то, что сбивали "ракеты" ночью при плохих погодных условиях.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
Проекты
ТОФ
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