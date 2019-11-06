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Неспособность ядерной "Булавы" стрелять на запад объяснили

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Булава" ни разу с 2005 года не запускали с востока на запад по нескольким причинам. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

Близкие к главному штабу ВМФ источники объяснили, что ракеты запускают из Белого или Баренцева моря на Камчатку ради удобства. Атомные подлодки стратегического назначения проекта 955А "Борей-А", с которых производится запуск "Булавы", строятся в Архангельской области на заводе "Севмаш", поэтому испытания удобнее проводить возле завода-производителя, чтобы при необходимости отправить субмарину в док для устранения недостатков.

Помимо этого нужно модернизировать полигон Чижа в Архангельской области, по которому будет стрелять "Булава" в случае запуска с востока. Это позволит максимально точно фиксировать прилет боевых блоков ракеты.

Также источники издания предполагают, что полигон Чижа находится под более плотным наблюдением иностранной разведки. Из-за этого на архангельский полигон запускают ракеты более старых модификаций.

Газета отмечает, что для решения этой проблемы тихоокеанских подводников отправляют на Северный флот, где они отрабатывают навыки работы с "Булавой".

О том, что "Булава" не может стрелять с востока на запад, стало известно 31 октября. Тогда отмечалось, что имеются в виду только технические ограничения.

МБР Р-30 "Булава-30" разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 "Борей". Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с АПЛ семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Компании
МИТ
Севмаш
Проекты
955 Борей
СФ
Ядерный щит
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