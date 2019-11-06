В Феодосии спущены на воду малые ракетные корабли "Козельск" и "Охотск" проекта 22800

Как сообщают, в Феодосии в Крыму на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в течении октября 2019 года были без широкой огласки сущены на воду два первых строившихся там под управлением АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" малых ракетных корабля "Козельск" (заводской номер 254) и "Охотск" (заводской номер 255) проекта 22800 (шифр "Каракурт").

Малый ракетный корабль "Козельск" (закладывался под названием "Шторм" и пока сохраняет это наименование на борту, заводской номер 254) проекта 22800 во время буксировки по внутренним водным путям с ФГУП "Судостроительный завод "Море" (Феодосия) для достройки на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область). Ростов-на-Дону, 21.10.2019 (с) RedJak / fleetphoto.ru

Головной строившийся на заводе "Море" малый ракетный корабль (МРК) "Козельск" (закладывался под названием "Шторм", заводской номер 254) был спущен на воду 9 октября 2019 года и 17 октября начат буксировкой из Феодосии по внутренним водным путям на головной завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) для достройки и проведения испытаний. Второй МРК "Охотск" (заводской номер 255) был спущен на воду 29 октября и в ближайшее время будет также отправлен под буксирами для достройки на "Пеллу".

Напомним, что проект 22800 разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен фактически сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (строительство последних пока ограничено 12 единицами). К настоящему времени ВМФ России законтрактовали 18 МРК проекта 22800. Строительство первых семи МРК проекта 22800 осуществляется заводом "Пелла" по полученному контракту в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации о получении этой компанией статуса единственного поставщика по данному проекту.

Церемония закладки для ВМФ России двух первых малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ураган" (в 2018 году был переименован в "Мытищи", заводской номер 251) и "Тайфун" (теперь именуется "Советск", заводской номер 252) состоялась на заводе "Пелла" 24 декабря 2015 года. Спуск на воду МРК "Ураган" был произведен 29 июля 2017 года. Контрактным сроком сдачи "Урагана" был обозначен 2017 год. Фактически корабль "Ураган" вышел на заводские ходовые испытания только 17 мая 2018 года и начал Государственые испытания 16 октября 2018 года. Корабль был введен в строй Балтийского флота под названием "Мытищи" 17 декабря 2018 года.

Второй МРК "Тайфун" (ныне "Советск") был спущен на воду 24 ноября 2017 года и начал ЗХИ 20 мая 2019 года, 12 октября 2019 года корабль был введен в состав ВМФ России.

Третий МРК "Шквал" (теперь именуется "Одинцово", заводской номер 253) был заложен на заводе "Пелла" 29 июля 2016 года и спущен на воду 5 мая 2018 года. 24 декабря 2016 года на заводе "Пелла" был заложен четвертый МРК этого проекта "Буря" (заводской номер 257), спущенный на воду 23 октября 2018 года.

Поскольку завод "Пелла" выступает основным инвестором ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым), и в ноябре 2016 года получил часть мощностей последнего в аренду на срок до 31 декабря 2020 года, то соответственно, из семи МРК проекта 22800, заказанных "Пелле", три корабля должны быть построены на СЗ "Море" в тесной кооперации с "Пеллой", что привело к передаче постройки трех единиц в Феодосию. Первый МРК данного проекта "Шторм" (теперь именуется "Козельск", заводской номер 254) был заложен в Феодосии 10 мая 2016 года, а теперь 9 октября спущен на воду и 17 октября 2019 года начат буксировкой на головной завод "Пелла" для достройки и проведения испытаний.

Второй МРК "Охотск" (заводской номер 255) был заложен в Феодосии 17 марта 2017 года, и спущен на воду 29 октября 2019 года. Третий МРК "Вихрь" (заводской номер 256) был заложен 19 декабря 2017 года. Строящиеся в Феодосии МРК получили строительные номера с 254 по 256 "в ряду" строительных номеров этого проекта на "Пелле".

5 августа 2016 года контракт Министерства обороны России на постройку для ВМФ еще пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 получило АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". При этом Зеленодольский завод с конца 2014 года фактически получил под временное управление ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи (Крым). По неофициальным сведениям, головной зеленодольский МРК проекта 22800 "Циклон" (заводской номер 801) был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи еще 26 июля 2016 года. В настоящее время на заводе "Залив" также ведется постройка двух следующих МРК проекта 22800 "Аскольд" (заводской номер 802, заложен 18 ноября 2016 года) и "Амур" (заводской номер 803, заложен 30 июля 2017 года). Сроки сдачи данных трех кораблей - 2019-2020 годы, однако, видимо, они выдержаны не будут.

26 февраля 2019 года в на Зеленодольском заводе был заложен МРК "Туча" (заводской номер 804), который, видимо, стал первым кораблем проекта 22800, который фактически строится в Зеленодольске. 11 сентября 2019 года там был заложен однотипный "Тайфун" (второй с этим названием, заводской номер 805). Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 804 и 805 является 2021 год.

22 августа 2018 года Министерство обороны России заключило контракты на постройку еще шести малых ракетных кораблей проекта 22800, которые предназначены для Тихоокеанского флота. Четыре из них будут построены на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре) со сдачей по 2026 год, и два корабля на АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год. Первые два МРК "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 с заводскими номерами 201 и 202 были заложены на АСЗ 1 июля 2019 года.

Серийное строительство МРК проекта 22800 тормозится из-за недостаточных темпов производства для них дизельных двигателей М507 на ПАО "Звезда".

Малый ракетный корабль "Козельск" (закладывался под названием "Шторм" и пока сохраняет это наименование на борту, заводской номер 254) проекта 22800 во время буксировки по внутренним водным путям с ФГУП "Судостроительный завод "Море" (Феодосия) для достройки на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область). Cамара, 29.10.2019 (с) SlavaZ / fleetphoto.ru

Малый ракетный корабль "Охотск" (заводской номер 255) проекта 22800 перед спуском на воду на ФГУП "Судостроительный завод "Море". Феодосия, октябрь 2019 года (с) forums.airbase.ru