Путин произвел перестановки в силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин подписал два указа, касающихся высших чинов силовых ведомств.

В частности, глава государства присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта 16 сотрудникам МВД. Звания генерал-майора полиции получили девять человек - Сергей Богачук, Сергей Воложинов, Дмитрий Гутыра, Виталий Зайков, Михаил Киселев, Алексей Попов, Александр Постовалов, Александр Прядко и Владислав Толкунов.

Звания генерал-майоров внутренней службы присвоены Александру Князеву, Андрею Комзолову и Олегу Худолееву.

Два человека получили звания генерал-майоров юстиции - Александр Вохмянин и Михаил Зеленский.

Также указом президента звания генерал-лейтенанта полиции присвоены Михаилу Давыдову и Андрею Подоляну.

В ряде регионов назначены новые руководители территориальных управлений МВД, СК, ФСИН и МЧС России. Например, полковник внутренней службы Александр Кузьмин стал начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, а полковник внутренней службы Алексей Чириков - начальником Управления ФСИН по Башкирии.

Также на 5-летний срок назначены: Сергей Карапетян - прокурором Смоленской области; генерал-лейтенант юстиции Кирилл Левит - руководителем следственного управления СК РФ по Воронежской области, генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков - руководителем следственного управления СКР по Республике Бурятия.

В целом проведены большие перестановки: кто-то из генералов получил новые назначения, кто-то снят с должности.

Сообщается, что президент освободил от должности генерал-майора Сергея Власова, главу Управления информационных технологий и связи МЧС, генерал-майора внутренней службы Владимира Дежкина, замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС.

Освобождены от должностей также генерал-майор Максим Максименко, директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС, генерал-майор Ефрем Романов, главный инспектор МВД, генерал-майор Игорь Трифонов, министр внутренних дел по КЧР, генерал-майор полиции Александр Мельников, первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России. Кстати, генерал Мельников сейчас находится под арестом: в конце сентября он был задержан по подозрению в мошенничестве.

Владислав Куликов