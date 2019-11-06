Для дрона нет плохой погоды: Калининград закроют беспилотным зонтом

Калининградская группировка российских войск пополнилась отрядом беспилотников "Форпост". В скором времени к подразделению присоединятся и более современные аппараты "Орион" и "Корсар". Дроны станут патрулировать побережье и акваторию Балтийского моря. А в случае военного конфликта — искать морские и наземные цели, наводить на них ударные самолеты, артиллерию и береговые ракетные комплексы.

Калининградская группировка российских войск пополнилась отрядом беспилотников "Форпост". В скором времени к подразделению присоединятся и более современные аппараты "Орион" и "Корсар". Дроны станут патрулировать побережье и акваторию Балтийского моря. А в случае военного конфликта — искать морские и наземные цели, наводить на них ударные самолеты, артиллерию и береговые ракетные комплексы.

Глаза над морем

Вновь сформированный отряд БПЛА, оснащенный аппаратами "Форпост", летом нынешнего года вошел в состав 689-го истребительного авиаполка, рассказали "Известиям" в Минобороны. Беспилотники весом 450 кг имеют достаточный запас топлива, чтобы непрерывно находиться в воздухе до 17 часов. Максимальная высота полета — до 5 тыс. м. Радиус действия составляет 250 км от оператора.

Сменяя друг друга, дроны могут патрулировать круглосуточно. Оборудование позволяет им работать при любой погоде. Беспилотник оснащен оптико-электронными системами идентификации объектов. В дальнейшем на его борту появятся радиолокационные станции (РЛС). "Форпост" может не только обнаруживать воздушные и морские цели, но и наводить на них крылатые и противокорабельные ракеты или береговую артиллерию.

Такие беспилотники уже несколько лет стоят на вооружении, и их применение хорошо отработано, отметил военный эксперт Антон Лавров. Главное их преимущество — всепогодность, что очень важно на Балтике.

— Эти аппараты могут патрулировать в течение длительного времени, а это особенно актуально для действий над морем, — рассказал он "Известиям". — Пространства большие, летать и наблюдать надо долго. Маленькие беспилотники в таких условиях неэффективны.

Использование БПЛА для слежения за обстановкой вдоль границ в разы дешевле, чем разведывательных самолетов: они легче и потребляют гораздо меньше топлива.

— Такое решение еще и безопаснее: морские разведчики — это большие тяжелые самолеты, в экипаже которых нескольких человек. У нас уже были прецеденты потери таких машин, — добавил Антон Лавров.

Беспилотная смена

"Форпосты" в парке отряда БПЛА сменят новейшие аппараты "Орион", поставка которых в ВС должна начаться в ближайшие месяцы. Это разведывательно-ударный беспилотник с максимальным взлетным весом в 1 тыс. кг. Он может нести до 200 кг полезной нагрузки, что позволяет подвесить на него управляемые боеприпасы.

"Орион" полностью разработан в России, его собирают только из отечественных комплектующих. Это первый отечественный беспилотник, способный непрерывно находиться в воздухе больше суток.

Беспилотный "Корсар" — один из самых загадочных дронов в арсенале российских военных. Хотя внешне аппарат напоминает "Форпост", он гораздо тяжелее и больше по размерам. На его борту помимо оптики есть средства радиоэлектронной борьбы, а также радиолокатор. Поражать наземные цели он может управляемыми ракетами и авиабомбами.

Летчикам в помощь

В перспективе планируется, что дроны будут сопровождать самолеты и оказывать им поддержку, полагает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

— Такова долгосрочная стратегия не только у нас, а вообще в мире, — отметил эксперт. — Сегодня пилот выполняет множество функций: наблюдение за землей, за воздухом, наведение, связь, радиоэлектронная борьба. Часть из них смогут принять на себя БПЛА. Пока они берут на себя разведывательные функции — их станут использовать прежде чем поднимать в небо авиацию и наносить удары. Кроме того, в задачи беспилотников будет входить защита аэродромов, что сэкономит ресурсы и время военнослужащих.

Ранее "Известия" сообщали, что нынешней весной подразделение "Форпостов" появилось на Черноморском флоте: оно вошло в состав 318-го смешанного авиаполка, базирующегося под Севастополем. Прошедшие флотские учения подтвердили эффективность использования беспилотников в интересах ударной авиации. Вслед за юго-западными морскими рубежами было решено укреплять и Балтику.

689-й гвардейский истребительный авиаполк был развернут на территории западного российского эксклава в прошлом году. В советское время под этим номером существовала знаменитая воинская часть, которой командовали многие прославленные асы времен Великой Отечественной, в том числе трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин.

На вооружении полка стоят модернизированные истребители Су-27СМ (СМ3), они базируются на аэродроме Чкаловск. В дальнейшем полк получит более современные Су-35. В его задачи входит контроль воздушного пространства над всей западной частью Балтики. При необходимости с помощью высокоточных боеприпасов истребители смогут наносить удары по наземным целям и кораблям противника. До недавнего времени Калининградский оборонительный район не считался приоритетным, и на его территории было минимальное количество авиачастей. До 2014 года все истребительные, штурмовые, транспортные и вертолетные эскадрильи Балтфлота были сведены в одну авиабазу. Ситуация изменилась после 2016 года. На фоне резкого усиления НАТО, развертывания дополнительных сил альянса и постоянных учений в Прибалтике и Польше Россия начала активную модернизацию и перевооружение авиачастей. Была резко увеличена и авиагруппировка в регионе.