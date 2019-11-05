Один из парашютов нового космического корабля США Starliner не раскрылся на испытаниях

Испытания прошли на полигоне Уайт-Сэндз

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Один из трех парашютов системы спасения экипажа нового космического корабля Starliner не раскрылся в ходе состоявшихся в понедельник испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Два их трех основных парашютов [корабля] Starliner раскрылись менее чем на 30-й секунде испытания, а сервисный модуль отделился от модуля, содержащего кабину экипажа, через несколько секунд после этого", - говорится в пресс-релизе космического ведомства. "Хотя [система спасения] спроектирована с тремя парашютами, успешное раскрытие двух [из них] является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности экипажа", - добавляет NASA.

Нынешние испытания прошли на полигоне Сухопутных войск США Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико). В ходе теста была проведена комплексная проверка всех систем, призванных обеспечить спасение членов экипажа и отвода пилотируемого отсека в сторону в случае возникновения нештатной ситуации при старте ракеты-носителя. Во время испытаний были запущены четыре двигателя системы спасения и двигатели системы ориентации. Они обеспечили отвод капсулы от пускового комплекса на высоту примерно 1,4 тыс. м. При спуске капсулы включилась парашютная система.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования (программа Space Shuttle). С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз".

В настоящее время корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V. Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками.

В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства Space X. Начало пилотируемых полетов новых американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.