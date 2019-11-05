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05.11.2019
Интерфакс-АВН

МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли

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Инцидент в Керченском проливе
Инцидент в Керченском проливе.
Источник изображения: Пресс-служба ПУ ФСБ России по республике Крым

Киев уже семь раз обращалась к России с требованием вернуть корабли

Киев. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Киев потребовал вернуть корабли Военно-морских сил ВСУ, задержанные в районе Керченского пролива в 2018 году, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"МИД направил ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли", - сказал Пристайко на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на своей странице в Facebook уточнила, что Украина уже семь раз обращалась к России с требованием вернуть корабли.

"Были неоднократные обращения по этому же поводу к России. Требование немедленно освободить корабли есть и в нашем иске по Конвенции ООН по морскому праву от 1 апреля 2019 года", - напомнила она.

Зеркаль подчеркнула, что ни один из украинских запросов не получил ответа от Москвы.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Экипаж судов - 24 украинских моряка были арестованы и вернулись на Украину лишь в начале сентября 2019 года после обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате "35 на 35".

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД РФ - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

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