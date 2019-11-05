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05.11.2019
ТАСС

Корабль Cygnus доставил на МКС средства радиационной защиты для астронавтов и новую печь

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Источник изображения: © EPA-EFE/BILL INGALLS/NASA

Также астронавтам доставили инструменты для ремонта альфа-магнитного спектрометра

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Грузовой корабль Cygnus, состыковавшийся в понедельник утром с Международной космической станцией (МКС), доставил на нее средства индивидуальной радиационной защиты, новую электропечь и компоненты для ремонта альфа-магнитного спектрометра. Об этом сообщило в понедельник на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Среди 3720 кг грузов на борту Cygnus - экспериментальные защитные куртки AstroRad Vest, предназначенные для защиты астронавтов от потока солнечной радиации. Астронавты будут носить их при выполнении повседневных задач на борту. Они предназначены и для защиты членов экипажей будущих экспедиций на Луну и Марс.

Кроме того, на борт доставлена новая электропечь Zero G Oven, на которой будут проведены эксперименты по выпечке изделий в условиях невесомости. Температура в электропечи компании-разработчика Nanorack может быть доведена до 177 градусов Цельсия, что в два раза больше, чем у тех средств разогрева пищи, которые сейчас имеются на МКС. Как отметила пресс-служба NASA, такая печь может быть использована во время долговременных полетов к Луне и Марсу.

Астронавтам доставлены также оборудование и инструменты для ремонта установленного на поверхности станции альфа-магнитного спектрометра. Как отмечал ранее на брифинге в Центре космических полетов имени Джонсона руководитель программы полета МКС Кирк Ширман, это станет уникальной операцией, поскольку изначально не предполагалось, что этот прибор потребует ремонта. Однако за годы эксплуатации насосы системы охлаждения спектрометра начали выходить из строя. Для установки новых насосов и замены охладителя - сжиженного углекислого газа - потребовалось, по его словам, разработать совершенно новые процедуры и инструменты, и на выполнение всех необходимых работ потребуется пять выходов астронавтов в открытый космос.

Оборудование, доставленное грузовым кораблем, также позволит астронавтам провести эксперимент Made In Space Recycler по переработке пластиковых отходов с помощью 3D-принтера.

Первый по новому контракту

Нынешний полет корабля Cygnus (с лат. "лебедь"; назван в честь одноименного созвездия) - первый в рамках нового контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, в рамках которого в период до 2024 года будет осуществлено минимум шесть запусков грузовых кораблей. В рамках предыдущего контракта было осуществлено 11 запусков к МКС, один запуск был неудачным.

На МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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