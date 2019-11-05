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05.11.2019
РИА Новости

В Турции раскрыли подробности второго этапа поставок С-400

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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry

МОСКВА, 4 ноября/ Радио Sputnik. Второй этап поставок российских систем ПВО С-400 в Турцию может быть реализован к концу 2020 года, он предусматривает совместное производство комплексов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

"По второму этапу поставок С-400 у нас есть календарь на следующий год. В этом случае, в отличие от первого этапа, речь идет о совместном производстве и передаче технологий. Совместное производство может немного изменить намеченный календарь, сместив его чуть дальше по срокам, возможно, на конец 2020 года", – сказал Демир в эфире турецкого телеканала.

Демир сообщил также, что продолжаются технические консультации с Россией о частичном производстве компонентов С-400 в Турции.

Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции Рособоронэкспорт подписал в апреле 2017 года в Москве. Он стал крупнейшим экспортным контрактом России со странами блока НАТО. Согласно контракту, Россия поставила Турции четыре дивизиона системы ПВО С-400 на сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия досрочно поставила С-400 в Турцию.

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С-400 Триумф
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