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05.11.2019
Военно-промышленный курьер

Американцы подвезли продукты питания и мышей на МКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Грузовой корабль США Cygnus NG-12 приблизился к Международной космической станции на расстояние менее 100 метров.

В течение нескольких часов корабль Cygnus будет состыкован с орбитальной станцией с помощью манипулятора Candarm2. Cygnus несёт 3,7 тонн полезной нагрузки, включая научное оборудование и грузы, необходимые для поддержания жизнедеятельности экипажа МКС.

В частности, Cygnus доставит на МКС электропечь Zero G Oven, предназначенную для работы в условиях орбитальной станции, а также подопытных мышей для эксперимента по изучению влияния микрогравитации на циркадные ритмы.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Cygnus ГККС
Проекты
МКС
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