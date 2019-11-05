Американцы подвезли продукты питания и мышей на МКС

Грузовой корабль США Cygnus NG-12 приблизился к Международной космической станции на расстояние менее 100 метров.

В течение нескольких часов корабль Cygnus будет состыкован с орбитальной станцией с помощью манипулятора Candarm2. Cygnus несёт 3,7 тонн полезной нагрузки, включая научное оборудование и грузы, необходимые для поддержания жизнедеятельности экипажа МКС.

В частности, Cygnus доставит на МКС электропечь Zero G Oven, предназначенную для работы в условиях орбитальной станции, а также подопытных мышей для эксперимента по изучению влияния микрогравитации на циркадные ритмы.