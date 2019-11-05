Россия видит перспективы в поставках в Таиланд самолетов и вертолетов - Медведев

Бангкок. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Поставки российских самолетов и вертолетов, а также сельскохозяйственной продукции в Таиланд являются перспективными сферами сотрудничества между двумя странами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы обсуждали на переговорах разные направления, очевидно, можно назвать то, что и так уже в повестке, и то, что может стать в повестку уже в ближайшее время. Например, закупка российской техники - самолеты и вертолеты, это большой и серьезный рынок, и для нас он весьма и весьма интересен", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам делового саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита в понедельник.

Кроме того, перспективной сферой сотрудничества глава правительства РФ назвал цифровое направление, ряд проектов инфраструктурного порядка. "Я думаю, что результатом может быть даже некоторое изменение структуры товарооборота - переноса этих направлений в торговую сферу. Думаю, что неплохие кондиции, точнее неплохие возможности, есть и у сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Потому что мы можем поставлять сюда мясо, которое довольно активно потребляется, естественно, в Таиланде, причем разнообразное мясо, а наши партнеры из Таиланда могут поставлять в нашу страну тайские фрукты, которые, как известно, очень высокого качества", - сказал Медведев, заметив, что речь идет о фруктах, которые Россия не может заместить по импорту.

Кроме того, Медведев напомнил, что одна из крупнейших тайских фирм проинвестировала в молочное производство в России. "Уже порядка миллиарда долларов. Это очень серьезная сумма, и имеет планы (компания - ИФ) инвестировать дальше", - сказал премьер.