Очередной раунд рабочих переговоров между США и КНДР может состояться до начала декабря - южнокорейская разведка

Для первой встречи лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа был важен уже сам факт этой встречи. Фото Reuters.

Гонконг. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Новый раунд переговоров на рабочем уровне между США и Северной Кореей по вопросам денуклеаризации может пройти до начала декабря, сообщила южнокорейским парламентариям разведслужба Южной Кореи.

"Национальная служба разведки прогнозирует, что Северная Корея и США проведут переговоры на рабочем уровне не позднее начала декабря", -сказала на брифинге представитель главной оппозиционной партии Liberty Korea Ли Ын Чжэ.

Она отметила: "Поскольку обе стороны определили позиции друг друга на переговорах в Стокгольме в октябре, похоже, что для них настало время начать полномасштабные консультации".