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05.11.2019
Интерфакс-АВН

Военные сообщили о перевооружении полка под Калининградом на новые комплексы ПВО малой дальности

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Зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2"
Зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Александров

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Подразделения зенитного ракетного полка армейского корпуса в Калининградской области приступили к освоению новых комплексов противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности "Тор-М2", сообщили в Минобороны РФ.

"В 2019 году зенитный ракетный полк осуществил полное перевооружение на новейшие ЗРК "Тор-М2", заменившие комплексы войсковой ПВО "Тор", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, в октябре личный состав полка впервые провел стыковочные стрельбы на государственном полигоне "Капустин Яр" (Астраханская область), успешно поразив все мишени.

31 октября пресс-служба Балтийского флота сообщила, что новые "Тор-М2" прибыли в Калининградскую области после стрельб на полигоне.

"Тор-М2" - комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. Стоит на вооружении Сухопутных войск РФ (войсковая ПВО) с 2015 года. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. На базе "Тор-М2" создан вариант комплекса для Арктики - "Тор-М2ДТ".

Производством данных комплексов занимается Ижевский электромеханический завод "Купол", который входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Как сообщал "Интерфакс", за последние годы Россия усилила военную инфраструктуру в Калининградской области.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года сообщалось о перевооружении на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" 152-ой гвардейской ракетной бригады в городе Черняховск (Калининградская область).

Как сообщал "Интерфакс", в Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году на Балтийском флоте сформируют танковый полк и береговой ракетный дивизион. Источник сообщил "Интерфаксу", что на вооружении этого дивизиона будут береговые ракетные комплексы "Бал".

В июле в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

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Страны
Россия
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Tор-М2
Бал РК
Бастион
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