Турцию возмутило появление YPG вместе со спецназом США на сирийском месторождении нефти

В Турции жёстко отреагировали на появление в сети видеозаписи с присутствующими вооружёнными представителями курдских отрядов YPG вместе с американскими военными на одном из месторождений в провинции Хасеке. Напомним, что ранее в США заявляли о поддержке в САР исключительно Сирийских демократических сил, в которые, как было заявлено, YPG не входит.

Источник изображения: topwar.ru

Для Турции YPG – террористическая организация, которую напрямую связывают с деятельностью Рабочей партии Курдистана.

На кадрах, опубликованных Ruptly видно, как колонна американских бронемашин под звёздно-полосатыми флагами подходит к нефтяному месторождению.

Источник изображения: topwar.ru

На самом объекте в кадр попадает автоматчик, лицо которого закрыто балаклавой цвета хаки, а нашивка на рукаве говорит о том, что он является представителем упомянутых отрядов YPG. На заднем плане можно увидеть прибывших на нефтяное месторождение американских военнослужащих.

Затем можно видеть, как американские спецназовцы и представители YPG о чём-то говорят и вместе следуют по территории объекта (первое фото в материале).

В Турции в очередной раз заявили, что США "нарушают договорённости и продолжают контактировать с террористическими группировками".

На этом фоне Анкара возложила ответственность за теракт в сирийском городе Таль-Абьяд именно на отряды YPG. В результате взрыва в Таль-Абьяде погибли 13 человек. Город контролировался турецкими войсками.