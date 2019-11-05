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05.11.2019
Военное обозрение

Турцию возмутило появление YPG вместе со спецназом США на сирийском месторождении нефти

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В Турции жёстко отреагировали на появление в сети видеозаписи с присутствующими вооружёнными представителями курдских отрядов YPG вместе с американскими военными на одном из месторождений в провинции Хасеке. Напомним, что ранее в США заявляли о поддержке в САР исключительно Сирийских демократических сил, в которые, как было заявлено, YPG не входит.

Источник изображения: topwar.ru

Для Турции YPG – террористическая организация, которую напрямую связывают с деятельностью Рабочей партии Курдистана.

На кадрах, опубликованных Ruptly видно, как колонна американских бронемашин под звёздно-полосатыми флагами подходит к нефтяному месторождению.

Источник изображения: topwar.ru

На самом объекте в кадр попадает автоматчик, лицо которого закрыто балаклавой цвета хаки, а нашивка на рукаве говорит о том, что он является представителем упомянутых отрядов YPG. На заднем плане можно увидеть прибывших на нефтяное месторождение американских военнослужащих.

Затем можно видеть, как американские спецназовцы и представители YPG о чём-то говорят и вместе следуют по территории объекта (первое фото в материале).

В Турции в очередной раз заявили, что США "нарушают договорённости и продолжают контактировать с террористическими группировками".


На этом фоне Анкара возложила ответственность за теракт в сирийском городе Таль-Абьяд именно на отряды YPG. В результате взрыва в Таль-Абьяде погибли 13 человек. Город контролировался турецкими войсками.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Сирия
США
Турция
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