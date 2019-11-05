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05.11.2019
Деловая газета "Взгляд"

Солдаты ВСУ: Украина будет кормить чужую армию

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Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области
Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области.
Источник изображения: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine / Володимир Скоростецький

Украинский военнослужащий Александр Гром резко раскритиковал качество питания в Вооруженных силах Украины.

"Год назад я выкладывал фото с питанием в ООС (операции Объединенных сил) по новым каталогам. … Это были времена "тотального обнищания" и "хищений в армии Пороха". Прошел год, изменилась власть, армию уже не разворовывают, но ... министерство обороны проиграло суды с честными поставщиками, которых в свое время устранила "шоколадная власть", и теперь солдат кормят, как до "злополучной реформы", – написал Гром в Facebook.

Он поинтересовался, на что уходят средства, предназначенные на поставки продуктов в военные части Украины. "Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую", – написал Гром.

Пользователи социальной сети выразили недоумение тем, какая ситуация с питанием сложилась в ВСУ.

"Позорище, главнокомандующему этой армии!" – написал один из комментаторов.

"А в садах, школах или в больницах кормят лучше? Это просто ужас!" – добавил другой.

Летом подполковник армии США Роберт Трейси, занимающийся подготовкой украинских военных во Львовской области, охарактеризовал солдат ВСУ как ленивых и жадных пьяниц с низким уровнем образования.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
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