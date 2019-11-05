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05.11.2019
ИноСМИ

The Hindu (Индия): США критикуют Россию за сделки по продаже С-400

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Международный военно-технический форум "Армия-2019" в регионах России
Международный военно-технический форум "Армия-2019" в регионах России.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

США не могут смириться с желание ряда союзников приобретать российское оружие и продолжают пугать эти страны санкциями. При этом в Вашингтоне заявляют, что Россия якобы использует в своих интересах стремление государств обеспечивать свою безопасность.


Через месяц после того, как министр иностранных дел [Индии] Субраманиям Джайшанкар (Subrahmanyam Jaishankar) заявил, что "в целом уверен", что сможет убедить США в отношении принятого Индией решения по российской системе ПВО С-400, главный американский дипломат по военно-политическим вопросам Кларк Купер (Clarke Cooper) подверг Россию и Китай критике за то, что те используют в своих интересах стремление [различных] стран обеспечивать свою безопасность. При этом он расхваливал США в качестве предпочтительного партнера сфере обороны.

Такие страны, как Россия и Китай, используют продажу оружия и помощь в обеспечении безопасности, чтобы ослабить влияние США на мировой арене и усилить свое собственное, заявил 31 октября помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, выступая в Вашингтоне в Международном центре Меридиан.

"Через целевой маркетинг таких систем, как С-400, Россия пытается использовать в своих целях реальные потребности партнеров в сфере безопасности, подрывая нашу способность - правовую и технологическую - обеспечивать их самыми передовыми средствами обороны", - сказал он.

В 2018 году Индия решила купить С-400 за 5,2 миллиарда долларов, что потенциально может повлечь за собой санкции США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Хотя президент США имеет право делать исключение из правил в различных условиях, администрация неоднократно (в том числе в октябре в ответ на заявления Джайшанкара) предупреждала страны, в том числе Индию, что ей грозят санкции, если она приступит к реализации сделки с Россией.

Однако 31 октября Купер заявил, что законы CAATSA "огульно не применяются": "Подход к его применению может быть гибким в зависимости от того, какова проблема, гибким в отношении применения, когда он выпущен, как долго и к каким разделам будет применяться и где".

США предупредили Турцию, союзника по НАТО, которая покупает С-400, о санкциях в соответствии с законом CAATSA, хотя они пока еще не введены. Правда, в июле этого года Турцию исключили из программы производства американских самолетов F-35.

Кларк уточнил, что закон CAATSA был предназначен не для применения в отношении традиционно действующих договоров о "техническом обеспечении", которые страны заключали с Москвой, а для "ограничения новых крупных сделок".

Во время выступления упоминался и Китай. "Китай использует поставки оружия как возможность "проникнуть и закрепиться″, после чего Китай сразу же использует полученный доступ и для оказания влияния, и для сбора разведданных", - заявил Купер.

Кое-кто в американском правительстве, а также в конгрессе, обеспокоен ослаблением влияния США в мире - и эта позиция противоречит порой изоляционистским стратегиям президента Дональда Трампа.

"Я выступаю перед вами в очень трудное для партнерских отношений США время, - сказал Купер. - Наверное, впервые после окончания холодной войны многие страны считают партнерство с Америкой в вопросах обороны и безопасности не настоятельной необходимостью, а одним из нескольких вариантов".

Бюро по военно-политическим вопросам, которое возглавляет Купер в качестве помощника госсекретаря, является связующим звеном между госдепартаментом и министерством обороны и курирует вопросы оказания помощи в сфере безопасности и продажи оружия и военной техники иностранным государствам.

Купер не только привел конкретные примеры неэффективности российской или китайской военной техники, но и заявил, что проходящие в Вашингтоне дебаты вокруг поставок оружия "кажутся более политизированными, чем когда-либо".

Он также привел доводы в пользу США как поставщика, заявив о прозрачности и ответственном подходе к выработке политики и эффективности в этом процессе. "Партнерство с Америкой означает дружбу, чего никогда не будет в случае закупок у России или Китая", - сказал Купер.

Однако в результате того, что США на протяжении последнего года настойчиво требуют от других стран прекратить покупать иранскую нефть и (на протяжении более длительного времени) российское оружие, у них возникли проблемы в отношениях с союзниками и партнерами - во всяком случае, с некоторыми.


Шрирам Лакшман (Sriram Lakshman)

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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
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