Удары по Saudi Aramco могли повлиять на сговорчивость Эр-Рияда по приватизации компании

Французское информационное агентство France-Presse (AFP), а также ссылающая на него французская газета La Tribune, сообщают о том, что саудовские власти приняли решение о выводе пакета акций компании Saudi Aramco на публичную биржевую продажу.

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Отмечается, что первичный выход на биржу (так называемый IPO) самой прибыльной компании в мире может оказаться рекордным за всю биржевую историю.

По оценке аналитиков Energy Intelligence, капитализация национальной компании Saudi Aramco составляет не менее 1,7 трлн долларов.

Примечательно, что выход на биржу (фактически частичная приватизация Saudi Aramco) для этой саудовской компании планировался и раньше, но в итоге инициатива всякий раз отклонялась. Барьером становилось решение наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который заявлял о "заниженных оценках капитализации". Теперь же, как пишут французские информационные источники", принц "зажигает зелёный свет".

Ожидается, что акции Saudi Aramco могут начать торговаться на бирже до конца текущего года. Эксперты уверены, что акции будут расходиться "как горячие пирожки", так как в Эр-Рияде ещё ранее объявили о дивидендах для инвесторов на уровне 75 млрд долларов в год. К такому лакомому куску многие желают приложиться.

La Tribune цитирует Чинцию Бьянко из Европейского института международных отношений:

Важной функцией выхода на местный фондовый рынок является проект доверия компании к международному рынку. Принц Мухаммед показывает, что он выполняет свои обещания и делает то, что должен. И всё это - новый шаг, чтобы заверить международных инвесторов в том, что IPO всё-таки состоится.

Речь идёт о фондовой бирже Tadawul в Саудовской Аравии.

На этом фоне эксперты задались вопросом о том, почему Эр-Рияд вдруг решил отказаться от заявлений относительно "низких показателей капитализации, определённых международными аналитиками". Одна из версий такова: на саудовские власти повлияла известная атака на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco. Компания в результате той атаки потеряла миллиарды долларов. И если бы не этот факт, вряд ли власти Саудовской Аравии согласились с оценками по капитализации. Другими словами, после нанесения удара по объектам национальной саудовской компании власти страны стали более сговорчивыми.

В таком случае, сама атака оказывается выгодной тем крупным финансовым кругам, которые давно мечтали получить контроль над частью саудовской компании. И в этой связи крайне сомнительными выглядят заявления о том, что за атакой стоял Иран и что атака была выгодна именно ему.