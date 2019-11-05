США продолжают укреплять отношения с Тайванем, в том числе в военной области - американский госдеп

Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) 2018 год.

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты продолжают курс, направленный на углубление и развитие отношений с Тайванем, в том числе в области военных поставок, говорится в распространенном американским госдепартаментом документе о реализации США стратегии Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

"В соответствии с законом об отношениях с Тайванем, Соединенные Штаты поддерживают эффективный потенциал Тайваня для осуществления политики сдерживания. В 2019 году администрация Трампа одобрила и уведомила Конгресс о потенциальных продажах критически необходимой Тайваню оборонной техники на общую сумму более $10 млрд", - говорится в документе, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что США "неоднократно выражали обеспокоенность действиями Пекина по запугиванию Тайваня военными маневрами, экономическим давлением, ограничением его международного пространства".

"Эти действия подрывают статус-кво по обе стороны Тайваньского пролива, который на протяжении десятилетий приносил пользу обеим сторонам", - подчеркивает госдеп.