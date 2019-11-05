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05.11.2019
Интерфакс-АВН

США продолжают укреплять отношения с Тайванем, в том числе в военной области - американский госдеп

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Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) 2018 год
Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) 2018 год.
Источник изображения: Chiang Kuan-lun / Liberty Time (via www.facebook.com/Scramblemagazine )

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты продолжают курс, направленный на углубление и развитие отношений с Тайванем, в том числе в области военных поставок, говорится в распространенном американским госдепартаментом документе о реализации США стратегии Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

"В соответствии с законом об отношениях с Тайванем, Соединенные Штаты поддерживают эффективный потенциал Тайваня для осуществления политики сдерживания. В 2019 году администрация Трампа одобрила и уведомила Конгресс о потенциальных продажах критически необходимой Тайваню оборонной техники на общую сумму более $10 млрд", - говорится в документе, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что США "неоднократно выражали обеспокоенность действиями Пекина по запугиванию Тайваня военными маневрами, экономическим давлением, ограничением его международного пространства".

"Эти действия подрывают статус-кво по обе стороны Тайваньского пролива, который на протяжении десятилетий приносил пользу обеим сторонам", - подчеркивает госдеп.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
США
Тайвань
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