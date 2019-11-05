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05.11.2019
Известия.ru

"Роскосмос" к Новому году отправит на орбиту стеклянный шар

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

"Роскосмос" в конце декабря выведет на орбиту стеклянный космический аппарат шарообразной формы "Блиц-М", сообщает 4 ноября "РИА Новости".

Аппарат предназначен для уточнения гравитационного поля Земли, высокоточного определения орбит спутников и поддержки научных экспериментов.

В космос его отправят с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот". Ее старт с космодрома Плесецк запланирован на 25 декабря.

Стеклянный сферический лазерный отражатель "Блиц-М" был создан в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения". В 2009 году на орбиту уже был выведен один такой аппарат, но в 2013 году он столкнулся с обломками китайского спутника Fengyun-1С.

2 ноября стало известно, что госкорпорация "Роскосмос" расторгла контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Ангара
Гонец-М
Рокот
Компании
Роскосмос
Проекты
Плесецк
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