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05.11.2019
Интерфакс-АВН

Расчеты ЗРК "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" России и Египта заступили на учебно-боевое дежурство под Каиром

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Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками.
Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Совместные боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" заступили на боевое дежурство в позиционных районах под Каиром в рамках учения "Стрела Дружбы-2019", сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Совместные дивизионы зенитных ракетных комплексов совершили марши в указанные районы для прикрытия важных объектов в секторе ответственности, в свою очередь египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты обеспечили маскировку техники на марше с помощью аэрозольной завесы", - говорится в сообщении.

Дивизионы выполнили развёртывание командных пунктов, радиолокационных станций для обнаружения воздушных целей, а также задачи инженерного оборудования и организовали устойчивую защищённую связь, отмечают в военном ведомстве.

На заключительном этапе учения будет проведена боевая стрельба из всех, задействованных ЗРК по целям, имитирующим воздушные цели на различных скоростях и высотах, отметили в ЮВО.

К учению привлечены совместные дивизионы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" и зенитных самоходных установок "Шилка-М4", переносных ЗРК "Игла-С" российского производства, сообщили в пресс-службе ЮВО.

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