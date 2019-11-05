Российские наблюдатели совершат инспекционный полет над Германией

Полет будет выполняться в период с 4 по 8 ноября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские наблюдатели планируют совершить наблюдательные полеты над территорией Германии в рамках реализации международного договора по открытому небу. Полеты будут осуществляться на российском самолете наблюдения Ту-154м ЛК-1, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Наблюдательный полет над территорией Германии будет выполняться в период с 4 по 8 ноября 2019 года с аэродрома открытого неба Кельн/Бонн. Максимальная дальность полета составит 1300 км", - отметил он.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а германские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором, уточнил Рыжков.

Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.