Интерьер самых дорогих самолетов: на чем летают олигархи?

Вершиной стиля и шика, богатства и роскоши можно назвать передвижения на собственном частном самолете. Но как же выглядят эти самые роскошные частные “ласточки”? Что вы представляете, когда закрываете глаза и думаете о частном лайнере? Кресла, обтянутые натуральной и мягкой кожей; прозрачные и большие окна-иллюминаторы; шикарные диваны, а может быть, и кровати, которые совсем не походят на стандартные кресла в самолете; ванные комнаты, где можно расслабиться и поплескаться в ванной с душистой пеной…

Хотите увидеть, как самые дорогие частные самолеты выглядят на самом деле и заглянуть внутрь? Мы дадим вам такую возможность, ведь журналисты блога компании Air Charter Service провели интересное исследование, опубликовав обзор самых роскошных частных лайнеров.

В пятерку самых дорогих частных самолетов вошли:

The Gulfstream G650ER;

Boeing BBJ MAX 7;

Airbus ACJ Neo range;

Cessna Citation Longitude и Hemisphere;[.*]

Embraer Lineage 1000E.

Все они обладают уникальным дизайном и интерьером. Давайте посмотрим!

The Gulfstream G650ER

Салон самолета The Gulfstream G650ER. Источник: https://www.aircharter.ru/

Этот чартерный самолет имеет максимальную дальность полета порядка семи с половиной тысяч морских миль. Максимальная скорость составляет 5097 миль/час. Цена такого самолета составит примерно пятьдесят один миллион. Этот лайнер отличается тем, что он способен отправляться на самые длинные дистанции среди самолетов бизнес-класса. Кроме того, обладает чрезвычайной скоростью. На борту могут расположиться до 19 пассажиров.

Техническое оснащение самолета также достойно внимания: последние технологические новинки; совершенный автопилот; система улучшенной видимости… Но давайте уже перейдем к интерьеру самолета!

Борт оснащен гибкой планировкой, его можно легко адаптировать под нужды владельца. В дизайне присутствует кожа высокого качества, драгоценные камни, мебель, созданная вручную из натурального дерева... Для гостей предусмотрены отдельные комнаты, спальни и даже залы для совещаний. В общем, любой каприз хозяина!

Boeing BBJ MAX 7

Салон самолета Boeing BBJ MAX 7. Источник: https://www.boeing.ru/

Максимальная длительность полета этой модели составляет семь тысяч морских миль. Самолет может разгонятся до 572 миль/час. Обойдется такая “ласточка” в семьдесят шесть с половиной миллионов долларов.

Салон самолета компании Boeing оформлен в белых, серых и голубых тонах, что на подсознательном уровне помогает расслабиться и отдохнуть во время перелета. Потолок оснащен светодиодами, что создает приятную иллюзию полета под открытым ночным небом… Отличается от конкурентов данная модель своей индивидуальной и неповторимой планировкой. На борту можно оборудовать конференц-залы, разместить длинные и просторные диваны, на которых можно отдохнуть во время полета, здесь также есть полноценная ванная комната, где можно принять душ. В интерьере присутствуют натуральные материалы, такие как кожа и дерево.

Кабины пилотов Boeing BBJ MAX 7 оснащены модернизированной техникой, которая позволяет обеспечивать максимально комфортные и надежные условия полета. Одновременно на борту может расположиться до девятнадцати пассажиров.

Airbus ACJ Neo range

Салон самолета Airbus ACJ Neo range. Источник: https://bellyitchblog.com/

Максимальная длительность полета на данном самолете составляет до шести тысяч морских миль. Разгоняться лайнер может до 567 миль/час. Обойдется покупка нового самолета данной модели в районе семидесяти миллионов долларов.

Самолет обладает неповторимым дизайном. Его особенностью является то, что самолет отличается особенной системой климат-контроля и использованием высокотехнологичных решений (например, на борту есть высокоскоростной интернет).

На борту одновременно могут расположиться до 25 пассажиров. В дизайне интерьера преобладают плавные линии, напоминающие спокойные реки, что успокаивает и помогает расслабиться во время перелета. Пассажиры также могут любоваться голографическим глобусом, на котором видны другие самолеты, передвигающиеся недалеко.

Cessna Citation Longitude и Hemisphere

Салон самолета Cessna Citation Longitude. Источник: https://cessna.txtav.com/

Данная модель может преодолевать расстояния до четырех с половиной тысяч морских миль. Максимальная скорость полета составляет 548 миль/час. Обойдется совершенно новая “ласточка” порядка двадцати шести с половиной миллионов долларов.

Cessna Citation - это один из лучших среднеразмерных частных самолетов, который может спокойно принять на борт до 12 пассажиров. Благодаря наличию пятнадцати больших окон, гости борта могут наблюдать красивые виды во время полета. Перечисляя удобства самолета, стоит отметить комфортабельные места и мягкие кресла, а также наличие на борту душевых комнат.

Embraer Lineage 1000E

Салон самолета Embraer Lineage 1000E. Источник: https://executive.embraer.com/

Данная модель имеет максимальную длительность полета около четырех с половиной тысяч морских миль. Максимальная скорость составляет 543 мили/час. Обойдется покупка новой модели в сорок с половиной миллионов долларов.

На борту могут спокойно разместится девятнадцать пассажиров, также есть вместительный багажный отсек. Борт условно поделен на пять зон. В наличии есть офисные комнаты, спальни для отдыха, бар, гостевые.

Особое внимание привлекают достаточно большие окна - от пола до потолка. Дизайн чем-то напоминает морской стиль: Embraer Lineage 1000E больше похож на яхту, в отделке которой используется кожа исключительно ручной выделки, а также выбеленное дерево.