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01.11.2019
Военное обозрение

Купер: Россия мешает США продавать "передовое оружие" другим странам, подсовывая им С-400

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Россия стремится навязать свои зенитные ракетные системы С-400 всему миру, тем самым мешая Соединенным Штатам поставлять свои "передовые вооружения". С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Источник изображения: topwar.ru

Выступая на брифинге в Вашингтоне, Купер заявил, что Россия пытается навязать другим странам свою зенитную систему С-400, тем самым лишая США возможности поставлять "передовые вооружения". Он сравнил С-400 с автоматом Калашникова, который Советский Союз распространял по разным странам с целью организовать различные повстанческие движения.

Большой путь был пройден с тех пор, как АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру

- заявил Кларк, добавив, что Россия создает помехи США.

Он назвал наступившие времена "трудными" и подчеркнул, что было бы наивно считать, что другие страны не имеют выбора, кроме как "становиться партнерами Америки", но в то же время Россия пользуется потребностями других стран в области безопасности и продает им такие системы как С-400 вместо "передового американского вооружения".

С помощью целевой продажи таких систем, как С-400, Россия стремится воспользоваться потребностями партнеров в области безопасности, чтобы создать препятствия для нашей способности поставлять им наиболее передовые средства обороны

- заявил Купер.

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Страны
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
С-400 Триумф
Компании
Концерн Калашников
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