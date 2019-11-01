"Калашников" в 2020 году начнет поставлять автоматы на рынки Америки, Азии и Африки

Гендиректор предприятия Дмитрий Тарасов сообщил также, что потенциалом обладают карабин SR-1 и новинки Ижевского механического завода

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" в 2020 году намерена начать поставки автоматов на базе АК-12 и АК-15 в страны Южной Америки, Южной Азии и Африки, сообщил в четверг гендиректор предприятия Дмитрий Тарасов на презентации потенциала Удмуртской Республики в особняке приемов МИД.

"Экспортным потенциалом в следующем году будут обладать наши новинки - это 200-я серия [автомата Калашникова], это автоматы на базе АК-12, АК-15. Уже у нас появляются заявки со стороны Южной Америки, Южной Азии и стран Африки", - сказал гендиректор группы компаний.

Он также уточнил, что потенциалом обладает гражданская версия названных образцов оружия, а также карабин SR-1 и новинки Ижевского механического завода.

Группа компаний "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия. Предприятия группы компаний также выпускают специализированные комплексы военного и гражданского назначения.