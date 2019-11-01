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01.11.2019
Военно-промышленный курьер

Авиабомбы сделают невидимыми

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Источник изображения: vpk-news.ru

Авиационные бомбы и ракеты получат стелс-защиту. Для них разработаны специальные контейнеры, которые сделают оружие невидимым для радаров противника.

Первые стелс-бомбы получат беспилотники. Сами дроны и сейчас практически невидимы для радаров, но, подвешенные под крыльями ракеты, выдают их противнику. Такие контейнеры повысят эффективность беспилотников на поле боя.

Контейнеры для ракет класса "воздух-поверхность" и авиабомб, которыми вооружат беспилотные летательные аппараты (БПЛА), уже прошли испытания. Их поставки в войска должны начаться в ближайшее время, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

Для изготовления контейнеров используют алюминий и специальный пластик, которые плохо отражают сигналы РЛС. Перед применением классические фугасные авиабомбы типа ФАБ будут вкладывать в "пеналы", после чего размещать на внешней подвеске дрона. Сбрасывать боеприпасы будут вместе с контейнером.

Для каждого типа ракет и корректируемых авиабом изготовят индивидуальную "упаковку". Для этого на боеприпасах поменяют штатный металлический корпус, стабилизаторы и оперение, если оно есть, на алюминиево-пластиковые.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
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