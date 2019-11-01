Войти
01.11.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США сравнили С-400 с автоматом Калашникова

290
0
0
Источник изображения: Kalashnikov Media/Global look Media

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Россия намерена распространять свои комплексы С-400 по всему миру, как раньше автомат Калашникова.

"Большой путь был пройден с тех пор, как [автомат] АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру", – заявил Купер, передает ТАСС.

По его словам, Россия с помощью С-400 стремится воспользоваться потребностями партнеров в области безопасности, чтобы создать препятствия для способности США "поставлять им наиболее передовые средства обороны.

"Мы живем в трудные времена. Мы были бы наивными, если бы думали, что страны мира не имеют другого выбора, кроме как становиться партнерами Америки", – заключил он.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что США все еще пытаются отговорить Турцию от покупки российских ЗРК С-400.



Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
АК-74 "Калашников"
С-400 Триумф
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
17.07.2019
Один из лучших: в США оценили комплекс ПВО С-400 "Триумф"
07.05.2019
В Стамбуле завершился оружейный салон IDEF-2019
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
22.12.2017
Кожин рассказал, как Турция будет платить за С-400
05.05.2009
"Айдеф-2009" завершилась в Турции триумфом российского "Корнета" - "Рособоронэкспорт"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой