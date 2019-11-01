В США сравнили С-400 с автоматом Калашникова

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Россия намерена распространять свои комплексы С-400 по всему миру, как раньше автомат Калашникова.

"Большой путь был пройден с тех пор, как [автомат] АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру", – заявил Купер, передает ТАСС.

По его словам, Россия с помощью С-400 стремится воспользоваться потребностями партнеров в области безопасности, чтобы создать препятствия для способности США "поставлять им наиболее передовые средства обороны.

"Мы живем в трудные времена. Мы были бы наивными, если бы думали, что страны мира не имеют другого выбора, кроме как становиться партнерами Америки", – заключил он.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что США все еще пытаются отговорить Турцию от покупки российских ЗРК С-400.

Алексей Дегтярев