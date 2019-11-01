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01.11.2019
Военно-промышленный курьер

Калининградское небо прикрыли новейшие зенитно-ракетные комплексы

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Источник изображения: vpk-news.ru

ЗРК "Тор-М2" поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота. В самый западный регион России они прибыли после успешно проведенных учений с боевой стрельбой на полигоне в Астраханской области.

Для работы на новых комплексах личный состав зенитно-ракетного полка БФ прошел переподготовку в учебном центре в Ейске, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. После чего военнослужащие выполнили пуски ракет на астраханском полигоне Капустин Яр.

Калининградские расчеты ЗРК должны были уничтожить скоростные маневрирующие мишени типа "Саман". Они двигались с разных направлений, следуя на минимальных и максимальных высотах. Зенитчики БФ успешно поразили все назначенные цели.

Комплекс "Тор" – многоцелевой ЗРК ближнего радиуса действия, который отличается высокой мобильностью. Комплекс обеспечивает успешное решение боевых задач даже в условиях активного радиопротиводействия со стороны противника.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Проекты
БФ
Военные учения
Тор ЗРК
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