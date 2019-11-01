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01.11.2019
ТАСС

Рогозин 12 ноября обсудит с руководством Казахстана работы по проекту "Байтерек"

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Комплекс «Байтерек»
Модель космического ракетного комплекса «Байтерек».
Источник изображения: PM.kz

По словам главы Роскосмоса, госкорпорация исходит из того, что с 2020 года начнется модернизация стартового комплекса

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Нур-Султане проведет переговоры по проекту "Байтерек", который является модернизацией стартового комплекса под ракеты "Зенит".

"12 ноября я буду в Нур-Султане на переговорах с руководством правительства Казахстана по этому вопросу", - сказал Рогозин в четверг после отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

По словам главы госкорпорации, Роскосмос исходит из того, что с 2020 года начнется модернизация стартового комплекса. "Первые бюджетные инвестиции заложены в проект бюджета 2020 года Республики Казахстан", - пояснил Рогозин.

Речь идет о совместном проекте России и Казахстана "Байтерек", который президент РФ предложил переименовать в честь первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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