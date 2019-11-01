Российские ударные дроны получат контейнеры для боеприпасов с защитой от РЛС

Авиационные боеприпасы, применяемые летательными аппаратами с точек внешней подвески, получат специальную стелс-защиту. Как передают "Известия" со ссылкой на военное ведомство, для авиабомб и ракет уже разработаны специальные контейнеры.

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Авиационные бомбы и ракеты, закрепляемые на точках внешней подвески, получат специальные контейнеры, позволяющие сделать боеприпасы менее заметными для радаров противника. Первыми такие контейнеры получат ударные беспилотники "Орион", "Форпост" и "Альтиус", в дальнейшем планируется применение контейнеров и для самолетов.

Как пишет издание, специальные контейнеры для ракет "воздух-поверхность" и авиационных бомб, которыми будут вооружены беспилотники, уже прошли испытания, в ближайшее время начнется поставка в войска. Как пояснили в Минобороны, сами контейнеры сделаны из алюминия и специального пластика, плохо отражающих сигналы РЛС.

Авиабомба вкладывается в такой "пенал", после чего закрепляется на внешней подвеске. Сброс происходит вместе с контейнером. А вот для корректируемых авиабомб и ракет делается индивидуальная "упаковка". Для этого на боеприпасах меняют "штатный" корпус, стабилизаторы и оперение на алюминиево-пластиковые.

По мнению военных экспертов, применение боеприпасов в таких "контейнерах" увеличит эффективность применения БПЛА в боевой обстановке за счет уменьшения заметности дронов.